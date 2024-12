Lucas Lucco revela que lida com bipolaridade: 'carreira foi gatilho'

Lucas Lucco revelou, nesta quarta-feira, 4, que lida com transtorno bipolar desde os 10 anos de idade. A informação foi revelada no Men Of The Year, evento que aconteceu em São Paulo.

"O meu propósito, a partir do momento que eu me sentir pronto, é de poder realmente ajudar a abordagem sobre saúde mental no nosso país que hoje ainda é muito limitada", disse em entrevista à QG Brasil.

O cantor explicou que começou a dar indícios de bipolaridade quando era uma criança, mas que a situação piorou depois que começou a carreira. "Foi um gatilho", afirmou. Ele também é diagnosticado com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) severo e usa as redes sociais para mostrar sua rotina lidando com os transtornos.

"Acho muito louco mostrar isso. Cada dia você acorda de um jeito. Um dia mal, outro legal. E você tem que acordar, trabalhar, não tem chororô [...] As pessoas não sabem que o maior mal daqui para frente são as doenças invisíveis e os machucados que não sangram."

Ele ainda revelou que pretende lançar um canal no Youtube para compartilhar um "360° da sua vida". "Todo mundo só mostra o lado bom e eu quero mostrar o outro lado", finalizou.