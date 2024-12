Chuvas intensas causam danos em 22 municípios de Santa Catarina

Pelo menos 22 cidades registraram danos em decorrência das fortes chuvas que atingem Santa Catarina na última semana. De acordo com a Defesa Civil do Estado, há registro de alagamentos, deslizamentos, quedas de muros, danos a residências. Até o momento, não há vítimas.

A chuva atingiu cidades importantes de Santa Catarina, como Joinville. Até o momento, a capital Florianópolis ainda não foi afetada pelas condições climáticas. Mais da metade do território catarinense está em estado de atenção, com risco alto de ocorrências relacionadas à chuva. A previsão é que nessa região chova, em média, entre 200mm e 250mm até segunda-feira.

A cidade de Araquari já decretou situação de emergência e outras cinco estão em alerta, com possibilidade de decretar emergência. Até o momento, somente 12 cidades não registram ocorrências: Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Taió, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Curitibanos, Joaçaba, Chapecó e Maravilha.

Segundo a Defesa Civil, as chuvas foram geradas por uma frente fria que chegou ao Estado e tende a permanecer na região até terça-feira. Com o afastamento da frente, a tendência é que as chuvas comecem a diminuir.

A recomendação do governo do Estado é que, durante os temporais, as pessoas busquem locais abrigados e não atravessem ruas, pontes e locais alagados. A orientação é que a população fique atenta à inclinação de árvores e postes, além de rachaduras em muros e paredes.

Veja abaixo quais cidades enfrentam problemas:

Dionísio Cerqueira: Danos generalizados na infraestrutura viária e possibilidade de Situação de Emergência.

Guarujá do Sul: Danos generalizados na infraestrutura viária e possibilidade de Situação de Emergência.

Palma Sola: Danos generalizados na infraestrutura viária e possibilidade de Situação de Emergência.

Princesa: Danos generalizados na infraestrutura viária e possibilidade de Situação de Emergência.

Paraíso: Chuvas intensas e enxurradas. Danos generalizados na infraestrutura viária e possibilidade de Situação de Emergência.

Joinville: Chuva intensa com alagamentos pontuais.

Araquari: Chuvas intensas, com pelo menos 30 pessoas afetadas e decretação de Situação de Emergência.

São Francisco do Sul: Chuvas intensas e vias interditadas

Itapoá: Chuvas intensas e vias interditadas.

São Bento do Sul: Fortes chuvas, alagamentos e queda de muro.

Guaramirim: Fortes chuvas, cota do rio elevada e iminente inundação.

Jaraguá do Sul: Chuvas intensas, com alagamentos pontuais e danos em residência.

Barra Velha: Chuvas intensas, com alagamentos pontuais.

Corupá: Chuvas intensas, deslizamentos e quedas de árvores.

Canoinhas: Chuvas intensas, enxurrada, queda de árvores, residências danificadas.

Caçador: Chuvas intensas, 38 pessoas afetadas e 5 desabrigados.

Fraiburgo: Chuvas intensas, 10 pessoas afetadas.

Bom Retiro: Enxurradas e inundações, 50 residências afetadas. Deslizamentos e queda de barreira. Não há vítimas.

Lindoia do Sul: Rios em nível máximo, com inundação cobrindo algumas pontes.

Xanxerê: Alagamentos pontuais

Ponte Serrada: Alagamentos pontuais.

Lajeado Grande: Risco de deslizamento com 2 residências afetadas.