Quem é Simon Dawson, que assume bateria do Iron Maiden após último show de Nicko McBrain em SP?

Após o último show de Nicko McBrain ao lado do Iron Maiden, a banda anunciou quem será seu novo baterista neste domingo, 8. Simon Dawson foi escolhido para ocupar o lugar de Nicko, que se apresentou ao lado do grupo por 42 anos. O veterano escolheu São Paulo para um show de despedida neste sábado, 7.

Simon não é tão desconhecido para os fãs da banda: ele faz parte do grupo British Lion, projeto paralelo de Steve Harris, baixista do Iron Maiden, há 12 anos. O músico também foi integrante de outras bandas de peso, como a britânica The Outfield, conhecida por hits como Your Love e All the Love in the World.

O baterista nasceu em Suffolk, condado da Inglaterra. Segundo o Iron Maiden, ele passou a fazer parte do British Lion em 2012. Recentemente, ele esteve com a banda em shows no México e na América do Sul.

Simon estreou no grupo em três faixas do primeiro álbum de estúdio do British Lion, British Lion (2012). No segundo disco do grupo, The Burning (2020), aclamado pela crítica, ele tocou em todas as músicas.

O baterista se une à banda já a partir do próximo ano, quando o Iron Maiden comemora 50 anos com a turnê The Run For Your Lives. A turnê terá início no dia 27 de maio em Budapeste.

Nicko McBrain se aposenta de turnês

O baterista Nicko McBrain anunciou, no sábado, 7, que deixaria de fazer turnês com a banda. Em um comunicado publicado no Instagram do grupo, o músico revelou ter vontade de se afastar de "turnês extensas" e de se dedicar a projetos pessoais, mas disse que não romperá o vínculo com o Iron Maiden e os colegas. Ele surpreendeu os fãs ao dizer que o último show com a banda seria no mesmo dia, em São Paulo.

"Desejo muito sucesso à banda daqui para frente", escreveu Nicko na nota divulgada. Ele permaneceu nas turnês com o grupo por 42 anos. "Para minha devotada base de fãs, vocês fizeram tudo valer a pena e eu amo vocês! Para minha devotada esposa, Rebecca, vocês tornaram tudo infinitamente mais fácil e eu amo vocês! Aos meus filhos, Justin e Nicholas, obrigado por entenderem as ausências e eu amo vocês! Aos meus amigos que sempre estão lá por mim, eu amo vocês! Aos meus companheiros de banda, vocês fizeram um sonho se tornar realidade e eu amo vocês!", escreveu.

Na mesma publicação, a banda também compartilhou um comunicado assinado pelo empresário do grupo, Rod Smallwood, em nome do Iron Maiden. Ele celebrou a decisão de Nicko McBrain em encerrar sua trajetória de turnês no Brasil. Foi a 14ª vez que a banda veio ao País.

"Desde o Rock in Rio em 1985, temos um relacionamento especial com o Brasil", escreveu. "Então, encerrar uma turnê com 90 mil fãs aqui em São Paulo por duas noites é poético e você merece todas as honras que tenho certeza que esses fãs maravilhosos lhe darão neste último show."