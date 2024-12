Eliezer diz que filho com Viih Tube, Ravi, será reintroduzido ao leite materno

O influenciador Eliezer usou os stories do Instagram para atualizar o estado de saúde do filho com Viih Tube, Ravi, neste domingo, 8. O bebê está internado na UTI há 15 dias, sem previsão de alta, para tratar uma doença rara. O influenciador contou, porém, que ele, Viih e a equipe médica estão "esperançosos", já que Ravi será reintroduzido ao leite materno na segunda, 9.

"Estamos chamando de 'o grande dia'", disse. O influenciador afirmou que o bebê está em jejum "há bastante tempo" e a expectativa é que ele reaja bem ao leite materno na segunda. Também há a expectativa que os médicos consigam evoluir no diagnóstico de Ravi.

"Estamos falando de um recém-nascido e tudo é muito no tempo dele", comentou Eliezer. Segundo ele, uma inflamação teria desencadeado um quadro de hemorragia no bebê. "O importante é que ele está bem. Ele teve uma ótima semana", disse o influenciador, emocionado. Ele ainda celebrou o fato de o filho ter ganhado peso, mesmo sem se alimentar.

Eliezer ainda contou que a avó de Viih Tube, internada após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) no último sábado, 30, teve alta. "O mundo caiu de uma vez só sob as nossas cabeças, mas agora, aos poucos, está tudo sendo colocado no lugar", afirmou.

A família passou por dificuldades de saúde nas últimas semanas. Eliezer passou por uma cirurgia no coração antes do nascimento de Ravi. Já Viih Tube chegou a ser internada na UTI do hospital nos dias seguintes ao nascimento do filho do casal.