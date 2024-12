Em show nos EUA, Mariah Carey não alcança agudo de 'All I Want For Christmas Is You'

Em 2024, a cantora Mariah Carey celebra os 30 anos de um dos seus grandes sucessos natalinos, a canção. A música virou sinônimo de Natal em muitos países, inclusive no Brasil, onde há milhares de memes usando a composição.

No entanto, a cantora passou por uma situação, no mínimo constrangedora, neste sábado, 7, durante um show em Baltimore, nos EUA. Fãs que acompanhavam o show fizeram o registro da cantora tentando alcançar os agudos da música, sem sucesso. Após o erro, ela deu um sorriso constrangedor e seguiu com a música.

Em entrevista concedida à Associated Press em outubro, Mariah se lembrou de quando foi convidada a gravar um disco natalino.

"Eu estava tipo: 'não sei deveria nesse momento'. Porque eu era muito jovem e estava apenas começando, e eu sentia que as pessoas fazem álbuns de Natal mais tarde em suas vidas", disse à repórter Krysta Fauria.

"Eu estava um pouco apreensiva, mas depois eu fiquei tipo: "Eu amo isso". Eu decorei o estúdio e simplesmente tive o melhor momento possível", completou a diva pop.