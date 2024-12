Mulher fica presa em elevador na estação de trem em Bonsucesso

Rio - Uma mulher ficou presa por pouco mais de duas horas, na manhã desta segunda-feira (9), no elevador da estação de trem de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. De acordo com a SuperVia, a vítima foi retirada do local por volta das 8h19.

Segundo os bombeiros, agentes do quartel de Ramos foram acionados às 5h51 para a ocorrência. A passageira precisou aguardar a chegada de um técnico da empresa responsável pelo elevador para ser retirada.



Além disso, a SuperVia também informou que acionaram o Corpo de Bombeiros após um elevador da estação Bonsucesso apresentar defeito.