Selton Mello comemora indicação de 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres ao Globo de Ouro

O ator Selton Mello celebrou a indicação dee de Fernanda Torres ao Globo de Ouro nesta segunda-feira, 9. O filme de Walter Salles concorre à categoria de melhor filme internacional, enquanto Fernanda disputa o prêmio de melhor atriz em filme de drama por seu papel como Eunice Paiva no longa.

"Partiu, Globo de Ouro", comemorou Selton, que interpreta Rubens Paiva na produção, em uma postagem no Instagram. Ele também prestou homenagens a Fernanda, a Walter e à família Paiva. "Nanda, minha amiga, nosso orgulho, amo-te infinito. Walter, elegância, sensibilidade e precisão. Família Paiva, seguimos honrando Rubens e Eunice."

O ator descreveu que representar o Brasil em uma premiação internacional é "um orgulho". "O cinema é o espelho de uma nação. É bonito e necessário se ver, se reconhecer", disse. Por fim, o artista citou É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo, de Erasmo Carlos, uma das músicas presentes na trilha sonora do longa.

O Globo de Ouro é considerado o "termômetro" do Oscar. Ainda Estou Aqui também é o representante do Brasil na maior premiação do cinema - os indicados ao Oscar serão anunciados no dia 17 de janeiro.

Fernanda Torres repetiu o feito da mãe, Fernanda Montenegro, que recebeu uma indicação à mesma categoria no Globo de Ouro em 1999 por sua atuação em Central do Brasil, do mesmo diretor. Torres disputa o prêmio com as atrizes Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.