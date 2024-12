Advogado da suposta vítima de Jay-Z e P. Diddy revela perseguição após revelação do caso

O advogado Tony Buzbee, responsável pela representação da mulher que acusa os rappers Jay-Z e P. Diddy de estupro, se pronunciou na noite deste domingo, 8, e revelou que está sofrendo perseguição e assédio após o caso se tornar público.

O profissional se manifestou em seu perfil pessoal no Instagram e afirmou que sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus clientes e seus ex-funcionários estão sendo alvos de um "esforço coordenado" para atingi-lo.

"Estão assediando meus filhos, entrando em contato com meus clientes e ex-clientes para incentivá-los a me processar, contatando meus colegas ou ex-funcionários e perguntando se eu era abusivo, aparecendo nas casas dos meus atuais funcionários para assediá-los, entrando com processos frívolos contra mim e meu escritório de advocacia, me difamando com afirmações absurdas e fazendo com que pessoas misteriosas me sigam, bem como à minha família", afirmou Buzbee.

A postagem foi acompanhada de uma foto do homem servindo a marinha norte-americana. No texto, o advogado relembra o seu passado militar e reitera que não será intimidado por nada ou ninguém.

"O público perceberá esse esforço para me desacreditar e aos meus clientes. A verdade será revelada. Eu também não permitirei que ninguém assuste meus clientes para que fiquem em silêncio", finalizou Buzbee.

Jay-Z e P. Diddy são acusados de estupro

As acusações de que Jay-Z e P. Diddy estupraram uma garota de 13 anos em 2000 vieram à tona neste domingo, 8. O processo civil que acusa ambos os rappers indica que o suposto abuso teria acontecido em uma festa após o Vídeo Music Awards (VMA) da MTV em setembro daquele ano.

O ato também teria sido supostamente testemunhado por uma outra celebridade que nada teria feito para impedir o ataque. O nome da terceira pessoa envolvida no caso ainda não foi revelado. Ainda conforme o processo, essa não teria sido a primeira vez que ambos participaram de um ataque semelhante.

Jay-Z se pronunciou por meio de sua gravadora, a Roc Nation, e negou as acusações, chamando o advogado responsável pelo caso de ser um "ser humano deplorável" e prestando solidariedade às vítimas de abusos sexuais.

"Minha única dor é pela minha família. Minha esposa e eu teremos que sentar com nossos filhos e explicar a crueldade e a ganância das pessoas. Eu lamento por mais uma perda da inocência. Crianças não deveriam ter que passar por isso com tão pouca idade", afirmou Jay-Z.

Já P. Diddy está preso desde 16 de setembro deste ano, acusado de tráfico sexual. De acordo com promotores federais dos Estados Unidos, o músico mantinha uma rede de festas que abusava sexualmente de mulheres de forma sistemática. O rapper, no entanto, se diz inocente. O julgamento foi marcado para 5 de maio de 2025.