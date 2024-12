Médica da Marinha é atingida na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias

Rio - Uma médica da Marinha foi baleada na cabeça na manhã desta terça-feira (10) dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. A militar participava de uma cerimônia em um dos prédios da unidade militar quando foi atingida.

A profissional foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico. De acordo com a Marinha do Brasil, o quadro de saúde da médica é grave.

A mulher é capitão de Mar e Guerra, médica geriatra e superintendente do Hospital Naval Marcílio Dias.



No momento em que a vítima foi atingida, a Polícia Militar realizava uma operação nas comunidades do Complexo do Lins. De acordo com a corporação, os policiais foram atacados por criminosos ao chegarem na comunidade do Gambá.

Ainda segundo a PM, após o confronto, os agentes receberam a informação de que uma vítima havia sido ferida no hospital. O policiamento foi reforçado na região.



Em nota, a Marinha do Brasil lamentou o ocorrido e se solidarizou com amigos e familiares da médica baleada. A instituição informou que está prestando todo o apoio necessário para garantir a recuperação da profissional.



Procurada, a Polícia Civil disse que a investigação está a cargo da Marinha. A corporação informou, ainda, que já se colocou à disposição para dar qualquer apoio necessário no curso da apuração.

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania (CDDHC) da Alerj expressou consternação pelo episódio. A presidente da Comissão, deputada Dani Monteiro, criticou a falta de planejamento nas ações de segurança pública e cobrou uma investigação rigorosa e imediata para esclarecer o caso. A CDDHC também se solidarizou com a médica, desejando sua pronta recuperação, e destacou que se coloca à disposição da família e amigos.