Beyoncé se emociona em dublagem de 'Mufasa' com a filha; assista

Os estúdios Disney publicaram um vídeo em que a cantora Beyoncé aparece ao lado da filha Blue Ivy durante as gravações das vozes da life-action, que chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 19. As duas dão vozes aos personagens Nala e Kiara, mãe e filha na versão original.

Beyoncé, emocionada, disse que não foi fácil fazer o trabalho vendo a filha atuar. "Ver Blue como Kiara, ouvir a sua voz saindo daquela personagem... Oh! Espere, que ainda estou... Não acredito que esse é meu bebê. Isso é maravilhoso. Eu estou tão orgulhosa dela!", disse enchendo os olhos de lágrimas.

No vídeo - gravado em março de 2023, mas só agora divulgado -, Blue também fala sobre o trabalho. "Fazer parte disso é uma experiência incrível. Eu sinto que todos que trabalharam são prestativos e solidários. O diretor, Barry, é uma pessoa muito gentil e ele me apoia muito", disse a herdeira, citando o cineasta Barry Jenkins.

Confira aqui

Beyoncé e Iza

Iza faz a voz de Nala na versão brasileira de Mufasa. A cantora se encontrou com Beyoncé nesta segunda-feira, 9, em Los Angeles. As duas participaram da festa de estreia do filme.

Um vídeo flagrou o momento do encontro no tapete vermelho. A cantora norte-americana aparece indo em direção à brasileira. As duas se abraçam e trocam algumas palavras e Beyoncé continua seu caminho.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, Iza comentou sobre a interação: "Não tô dando conta disso".

Confira o encontro aqui

Sobre o filme

Mufasa é a prequel da live-action Rei Leão, de 2019 e conta a história dos irmãos Mufasa e Scar antes de Simba. Narrado por flashbacks, a história é centrada em Mufasa, um leão órfão e perdido.

Ele encontra Taka, herdeiro de uma linhagem real. Os dois dão início a uma jornada que vai revelar a ascensão de um dos maiores reis da "Terra do Orgulho".

O elenco da versão original conta com o retorno de Donald Glover, Seth Rogen e Billy Eichner, além de adicionar nomes como Aaron Pierre e Mads Mikkelsen, além de Beyoncé e Blue Ivy.

No Brasil, o elenco de dubladores tem nomes como Ícaro Silva, Pedro Caetano, Ivan Parente e Iza.