Críticos do NYT elegem as melhores músicas de 2024; veja listas

Beyoncé, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Kendrick Lamar. O ano de 2024 foi o escolhido para grandes lançamentos de grandes artistas. Novos álbuns e novos singles começaram a disputar os rankings das músicas mais ouvidas, que mudavam completamente a cada novo disco lançado.

Mas, afinal, quais foram as melhores músicas lançadas em 2024? A tarefa de selecioná-las é difícil, mas o The New York Times pediu para que três críticos musicais montassem listas com as melhores faixas do ano. O resultado é uma seleção das 61 canções (com algumas que se repetem) para resumir o que foi o ano.

Os críticos responsáveis pelos rankings foram Jon Pareles, crítico musical no jornal desde 1988, Jon Caramanica e Lindsay Zoladz. Veja, abaixo, a lista de cada um deles.

Abraçando o Inesperado - Lindsay Zoladz

"Julgando por esta lista de músicas que chamaram minha atenção em 2024, eu mais apreciei os momentos em que os músicos pop expandiram os limites de sua forma e ficaram um pouco estranhos - e os momentos em que músicos mais extravagantes não tiveram medo de adotar um pouco do pop. Para variar este ano, eu não repeti nenhum material que apareceu na minha lista de álbuns. Em geral, esta lista representa a música que eu achei que funcionou melhor como singles - e muito frequentemente, singles que eu tinha no repeat."

1. Sabrina Carpenter, 'Espresso', 'Please Please Please' e 'Taste'

2. Charli XCX e Lorde, 'Girl, So Confusing Featuring Lorde'

3. Jade, 'Angel of My Dreams'

4. Billie Eilish, 'Birds of a Feather'

5. Father John Misty, 'Mahashmashana'

6. Tommy Richman, 'Million Dollar Baby'

7. Chappell Roan, 'Good Luck, Babe!'

8. Arooj Aftab, 'Raat Ki Rani'

9. GloRilla, 'TGIF'

10. Tinashe, 'Nasty'

11. Magdalena Bay, 'She Looked Like Me!'

12. Clairo, 'Juna'

13. St. Vincent, 'Broken Man'

14. Jessica Pratt, 'Life Is'

15. Hello Mary, '0%'

16. Haley Heynderickx, 'Gemini'

17. Caroline Polachek, 'Starburned and Unkissed'

18. Cassandra Jenkins, 'Delphinium Blue'

19. Brittany Howard, 'What Now'

20. Horsegirl, '2468'

21. Wishy, 'Love on the Outside'

22. Maggie Rogers, 'Don't Forget Me'

23. A.G. Cook, 'Britpop'

Indo Direto ao Coração da Questão - Jon Caramanica

"Em qualquer esquina - na verdade, em todas as esquinas - existe grandeza. Pode ser apenas um minuto ou dois de uma combinação inesperada de sons; pode ser um artista aprimorando um estilo finamente lapidado uma música de cada vez; pode ser um oceano oculto de som que está borbulhando logo fora do alcance auditivo. Algumas das melhores músicas deste ano foram as mais altas do ambiente, sim, mas muitas outras chegaram por caminhos bem mais estranhos. Quer antecipem ou não uma mudança estilística mais ampla, elas empurraram os limites da grandeza um pouco mais, o suficiente para deixar uma impressão. (Para distribuir a riqueza, estou incluindo apenas músicas que não estão em álbuns que entraram na minha lista dos melhores do ano.)"

1. Cash Cobain, Bay Swag e Ice Spice, 'Fisherrr' (remix); Cash Cobain, 'Dunk Contest'; Cash Cobain e Laila!, 'Problem' (remix); Cash Cobain e J. Cole, 'Grippy'; A Boogie Wit da Hoodie e Cash Cobain, 'Body'; Don Toliver, Charlie Wilson e Cash Cobain, 'Attitude'

2. Kendrick Lamar, 'Not Like Us'; Drake, 'Family Matters'; Kendrick Lamar, 'Meet the Grahams'; Drake, 'The Heart Part 6'

3. NewJeans, 'Supernatural'

4. Addison Rae, 'Diet Pepsi'

5. GloRilla, 'TGIF'; GloRilla, Megan Thee Stallion e Cardi B, 'Wanna Be' (remix); GloRilla e Sexyy Red, 'Whatchu Kno About Me'; GloRilla, 'Yeah Glo!'

6. Tommy Richman, 'Million Dollar Baby'

7. Chappell Roan, 'Good Luck, Babe!'

8. Playboi Carti e Travis Scott, 'Backr00ms'; Camila Cabello e Playboi Carti, 'I Luv It'

9. Ian, 'Figure It Out'

10. 2hollis, 'Jeans'

11. Shaboozey, 'A Bar Song (Tipsy)'

12. Evilgiane, xaviersobased e Nettspend, '40'

13. NLE Choppa, 'Slut Me Out 2'

Um Pouco de Conflito, Muito Ritmo - Jon Pareles

"Aqui está uma porção de faixas valiosas do oceano de músicas lançadas este ano. O topo da minha lista são as músicas de grandes declarações, aquelas que tiveram repercussões além de como soam. Abaixo delas, não é uma classificação, mas sim uma playlist, um cruzeiro mais ou menos guiado pelo que 2024 soou para um ouvinte ávido. Não incluí nenhuma música da minha lista de melhores álbuns, que valem a pena ouvir do começo ao fim. Mas, no multiverso da música por streaming, há muitas outras possibilidades."

1. Kendrick Lamar, 'Not Like Us'

2. Beyoncé, 'Texas Hold 'Em'

3. Sabrina Carpenter, 'Please Please Please'

4. Shaboozey, 'Good News'

5. Mavis Staples, 'Worthy'

6. Mdou Moctar, 'Funeral for Justice'

7. The Smile, 'Eyes & Mouth'

8. Leon Bridges, 'Peaceful Place'

9. Flo, 'Caught Up'

10. Tyla, 'Safer'

11. Kacey Musgraves, 'Deeper Well'

12. Laura Marling, 'Patterns'

13. FKA twigs, 'Eusexua'

14. Norah Jones, 'Staring at the Wall'

15. Joy Oladokun, 'Drugs'

16. Usher e Pheelz, 'Ruin'

17. Nia Archives, 'Unfinished Business'

18. St. Vincent, 'Flea'

19. Jade Bird e Mura Masa, 'Burn the Hard Drive'

20. Phosphorescent, 'Revelator'

21. Mustafa, 'Old Life'

22. Saya Gray, 'AA Bouquet for Your 180 Face'

23. Kamasi Washington, 'Prologue'

24. A.G. Cook, 'Silver Thread Golden Needle'

25. Djrum, 'Codex'