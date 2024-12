Pedágios da Rodovia Régis Bittencourt ficarão mais caros; veja a partir de quando e os valores

Os pedágios da Rodovia Régis Bittencourt, a BR-116, vão ficar mais caros a partir de 29 de dezembro, conforme determinação publicada nesta segunda-feira, 9, no Diário Oficial da União. Para automóveis, caminhonetes e furgões mais simples, que se enquadram na categoria 1 de veículos, o aumento será de dez centavos, passando de R$ 4 para R$ 4,10.

A atualização no valor diz respeito ao Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) e à 16ª Revisão Ordinária, que analisa principalmente a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal medidor de inflação, para ajustar o valor pago às concessionárias de rodovias - neste caso, a Autopista Régis Bittencourt.

O porcentual positivo do IPCA no período desde o último reajuste do pedágio na Régis Bittencourt foi de 4,99%, conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O Estado de São Paulo tem seis pedágios na rodovia (veja os locais exatos); o Paraná tem um.

Veja os novos valores do pedágio da Rodovia Régis Bittencourt:

- Automóvel, caminhonete e furgão com rodagem simples e até dois eixos (veículo de categoria 1): passa de R$ 4 para R$ 4,10;

- Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla e até dois eixos (veículo de categoria 2): passa de R$ 8 para R$ 8,20;

- Automóvel e caminhonete com semi-reboque com rodagem simples e até dois eixos (veículo de categoria 3): passa de R$ 6 para R$ 6,15;

- Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus com rodagem dupla e até três eixos (veículo de categoria 4): passa de R$ 12 para R$ 12,30;

- Automóvel e caminhonete com reboque com rodagem simples e até quatro eixos (veículo de categoria 5): passa de R$ 8 para R$ 8,20;

- Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque com rodagem dupla e até quatro eixos (veículo de categoria 6): passa de R$ 16 para R$ 16,40;

- Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque com rodagem dupla e até cinco eixos (veículo de categoria 7): passa de R$ 20 para R$ 20,50;

- Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque com rodagem dupla e até seis eixos (veículo de categoria 8): passa de R$ 24 para R$ 24,60;

- Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas de rodagem simples e até dois eixos (veículo de categoria 9): passa de R$ 2 para R$ 2,05;

- Veículos oficiais e do Corpo Diplomático: pedágio isento.

Locais onde há pedágio na Rodovia Régis Bittencourt:

- São Lourenço da Serra (SP), no km 298,8;

- Miracatu (SP), no km 370,4;

- Juquiá (SP), no km 426,6;

- Cajati (SP), no km 485,7;

- Barra do Turvo (SP), no km 542,9;

- Campina Grande do Sul (PR), no km 57,1.