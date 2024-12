Mingau volta a ser internado após quadro convulsivo

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como o Mingau da banda Ultraje a Rigor, voltou a ser internado na semana passada.

Em outubro, ele havia recebido alta, depois de mais de um ano internado. O músico foi baleado na cabeça em setembro de 2023, quando estava em Paraty, no Rio de Janeiro.

De acordo com boletim médico enviado ao Estadão pelo Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, Mingau foi internado no último dia 3, com quadro convulsivo. O documento diz ainda que ele evoluiu com melhoras depois do ajuste medicamentoso.

O hospital informa ainda que o músico "segue tratamento de quadro infeccioso com antibioticoterapia, clinicamente estável e sem previsão de alta".

Leia abaixo a íntegra do boletim médico

Boletim - Rinaldo Amaral (Mingau) - Hospital São Luiz Itaim - 10/12/2024

O Hospital São Luiz - unidade Itaim, da Rede D'Or, informa que o paciente Rinaldo Oliveira Amaral (Mingau) foi readmitido em 03/12, em decorrência de um quadro convulsivo, evoluindo com melhora após ajuste medicamentoso.

Segue em tratamento de quadro infeccioso com antibioticoterapia, clinicamente estável e sem previsão de alta.