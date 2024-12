Incidente causa solapamento em obra da Linha 6-Laranja do Metrô de SP

O muro de uma obra da Linha 6- Laranja do Metrô de São Paulo desabou na manhã desta quinta-feira, 12. Uma cratera foi aberta no local. O acidente ocorreu no canteiro da futura estação Bela Vista, na Rua Rui Barbosa, no centro da capital paulista.

Segundo os bombeiros, não há registro de feridos. Em nota, a LinhaUni, concessionária responsável pela obra, disse que por medidas de segurança a área ao redor foi isolada. O acidente ocorreu durante a passagem da tuneladora.

"A Concessionária Linha Uni informa que, durante a passagem da tuneladora sul no poço VSE Almirante Marques, próximo à futura estação Bela Vista, houve um solapamento parcial do solo dentro do canteiro de obras. Por medida de segurança, a área ao redor do poço já havia sido isolada. Não há feridos e o ocorrido não oferece riscos à população."

Ainda de acordo com o texto, a equipe técnica da empresa está no local. "A Linha Uni reforça que mantém comunicação contínua com a comunidade e está atuando para minimizar qualquer impacto a moradores e comerciantes da região."

A futura Linha 6-Laranja do Metrô, em construção na cidade de São Paulo, tem 15 estações previstas, entre a Brasilândia (zona norte) e São Joaquim (região central). A concessionária responsável quer ampliar esse trajeto com mais seis paradas, duas do lado noroeste e outras quatro no sentido sudeste do ramal.