Ricardo Rocha se manifesta após exame de DNA apontar que ele não é filho de Gugu Liberato

Ricardo Rocha se manifestou pela primeira vez após exame de DNA determinar que ele não é filho de Gugu Liberato. O empresário do ramo automotivo usou suas redes sociais para abordar o assunto nesta quinta-feira, 12.

Ele passou a ser atacado nas redes sociais após a divulgação do resultado do exame. "A paz de Deus. Bora devolver as mansões, o dinheiro, etc. Aprendam a serem profissionais e a falarem a verdade. Toda semana pegam um para fazer o mal e desamar o próximo. Credo em vocês", disse.

Rocha ainda ironizou alguns dos comentários deixados em suas publicações. "Vou dormir na goteira de tão incomodado que estou".

Após a onda de mensagens de ódio, ele desativou os comentários de suas publicações.

Ricardo Rocha alegou ser filho de Gugu Liberato em 2023 e requisitou testes de paternidade, que foram realizados por meio de material genético fornecido pelos irmãos e pela mãe do apresentador.

O resultado foi confirmado como negativo pelo advogado Nelson Wilians ao Estadão, na segunda-feira, 9. Ele é representante das filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia Liberato. "Nota 10 para o exame", disse.

Os testes foram realizados em dois laboratórios distintos, e o processo correu em segredo de justiça. Em setembro, o empresário alegou que o exame estava sendo realizado.

As amostras foram retiradas do DNA da mãe e dos irmãos de Gugu, com a alegação de que os filhos João, Marina e Sofia foram concebidos por meio da fertilização in vitro, e que não necessariamente compartilham do mesmo material genético.

Segundo a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo, a genitora teria conhecido Gugu em 1973, em uma padaria em Perdizes, enquanto trabalhava como babá e empregada doméstica para uma família que morava na região. Tiveram um relacionamento rápido, e a gravidez foi constatada quando ela retornou de uma viagem para o litoral.

Na época, a mãe de Ricardo procurou Gugu, que tinha 15 anos, não o tendo encontrado. Ele ainda não seguia carreira na televisão.