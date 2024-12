BNDES aprova R$ 214,5 milhões à Brisanet para expandir internet em 416 favelas do Nordeste

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quinta-feira, 12, ter aprovado um financiamento de R$ 214,5 milhões para a empresa Brisanet. Os recursos são destinados à expansão do acesso à internet de banda larga móvel em 416 favelas dos Estados nordestinos do Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

Os valores são provenientes do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).

"Com esta operação, a carteira de aprovações do programa BNDES Fust na região Nordeste atinge R$ 900 milhões (64% do total do país)", comunicou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.

O BNDES prevê que o novo projeto financiado beneficie 613 mil pessoas nos Estados contemplados. Os investimentos têm como objetivo a expansão e a melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações através da construção de 309 torres urbanas, cada uma contendo uma ERB (Estação Rádio base) para propagação do sinal 5G em localidades classificadas com baixa qualidade de rede pela Anatel, explicou o banco.

"O projeto aprovado pelo BNDES levará internet de banda larga a regiões com baixa renda e baixa qualidade de rede, criando oportunidades de inserção digital para a população dessas localidades. A conectividade de alta capacidade é essencial para o desenvolvimento econômico, facilitando o acesso a oportunidades de negócios, à educação e aos serviços de saúde. No século 21, a internet tem a importância que a luz elétrica teve no passado. Nesse sentido, ao universalizar o acesso, reduzimos as desigualdades sociais, uma prioridade do governo do presidente Lula", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota à imprensa.

Desde outubro de 2023, o BNDES já aprovou R$ 1,51 bilhão - R$ 60 milhões destes não reembolsáveis - do Fust para projetos em 532 municípios de 25 Estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima, Sergipe, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Rio de Janeiro. O banco calcula que os projetos tenham alcançado 767 mil domicílios, incluindo lares de 680 favelas.

"No âmbito da educação conectada, foram aprovados R$ 228 milhões. Os projetos apoiados contemplam a expansão da internet de banda larga para 1,7 mil escolas públicas, beneficiando mais de 612 mil alunos", relatou o BNDES.