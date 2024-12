SP: patinador é atropelado e morre depois de pegar carona na traseira de caminhão nos Jardins

Um homem de 21 anos morreu na madrugada desta quinta-feira, 12, depois de ser atropelado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nos Jardins, área nobre de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), momentos antes do acidente, a vítima patinava se apoiando na traseira de um caminhão.

O homem, então, se desequilibrou, caiu no chão e foi atropelado na sequência. O patinador não teve o nome divulgado.

O resgate foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 78° Distrito Policial (Jardins).

Neste ano, entre 1º de janeiro e 12 de dezembro, 574 pessoas morreram atropeladas na região metropolitana de São Paulo, segundo dados do Infosiga, plataforma do Departamento de Trânsito de São Paulo.

A quantidade de óbitos do tipo é exatamente igual às registradas no mesmo período do ano passado. Os números mostram uma queda de 4,5% em relação ao ano de 2022, quando foram registradas 601 mortes por atropelamento entre 1° de janeiro e 12 de dezembro.