Vacina para covid passa a ser de rotina para gestante e idoso

O Ministério da Saúde atualizou a estratégia de vacinação contra a covid-19 no Brasil. As principais novidades são a inclusão do imunizante no Calendário Nacional de Vacinação para gestantes e idosos; o início da oferta de um novo tipo de vacina, da empresa Zalika Farmacêutica, no Programa Nacional de Imunizações (PNI); e o esquema vacinal para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade com três doses da vacina da Pfizer. As novas orientações foram enviadas para as Secretarias de Saúde de todos os Estados.

Na prática, significa que, agora, gestantes e idosos passam a estar contemplados na vacinação de rotina. Antes, esses públicos faziam parte do grupo especial para a imunização, que recebe dose periódica. A orientação é de que as grávidas devem ser imunizadas com uma dose a cada gestação. Já as pessoas com 60 anos ou mais receberão uma dose a cada seis meses. Já faziam parte do calendário nacional as crianças com idade entre 6 meses e menos de 5 anos. Os demais grupos prioritários seguem o programa especial. Nesses casos, a vacinação deve ser oferecida a cada seis meses a imunocomprometidos e a cada ano para os demais

Para pessoas com comorbidades, não é necessária a prescrição médica ou um relatório médico detalhando a patologia e solicitando a vacinação, que pode ser mediante a apresentação de qualquer documento que demonstre ou traga informações sobre a patologia: receita médica com medicamentos específicos aos agravos (ex.: hipoglicemiantes orais, anti-hipertensivos etc), documento de marcação de consulta, qualquer atestado ou laudo médico, resultados de exames, entre outros.

Mais um imunizante

Outra novidade é que a vacina da Zalika Farmacêutica, chamada de Serum, passou a ser distribuída no Brasil vez neste mês. Ela será utilizada para pessoas com 12 anos ou mais, faixa etária aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o ministério, o imunizante demonstrou segurança e alta eficácia contra casos sintomáticos de covid-19 em adultos e tem vantagens logísticas, como alto prazo de validade e facilidade de transporte e armazenamento.

Já para as crianças com menos de 12 anos, ficou definido que será distribuída a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. As que iniciarem o esquema com essa vacina deverão receber três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda; e de oito semanas entre a segunda e a terceira. As crianças que iniciaram o esquema com a vacina da Moderna devem concluir o esquema de duas doses com esse mesmo imunizante, com intervalo de quatro semanas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.