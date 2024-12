Polêmica da 'criança da janela do avião' chega à TV: envolvidas trocam farpas

A polêmica da "janela do avião" continua. Desta vez, a discussão aconteceu ao vivo em um programa de TV. Jeniffer Castro, que ficou famosa por não ceder o lugar da janela no avião para filho de Aline Rizzo, participou direto do palco do, nesta quinta-feira, 12, comandando por Luciana Gimenez, na RedeTV! para falar como está sua vida após ser exposta nas redes sociais. Em determinado momento, a apresentadora fez uma chamada por vídeo com a mãe da criança, e uma discussão pairou sobre o programa.

As duas (mãe e passageira) trocaram farpas após Aline afirmar que não é inimiga de Jeniffer. A mãe da criança voltou a esclarecer que não foi ela quem filmou toda a ação. "Eu quero pedir que as pessoas entendam que eu não sou inimiga da Jeniffer. Eu não tenho raiva da Jennifer e sim, esperava que a Jennifer tivesse [dito que não foi ela quem expôs] na primeira oportunidade, por ser mãe Eu esperava e não estou exigindo, mas a obrigação era da Eluciana Cardoso - a mulher que gravou e divulgou a discussão", disparou Rizzo.

Gimenez, então, interrompeu agradecendo participação de Aline: "Eu sinto muito por essa exposição. Agradeço a você por entrar aqui com a gente e sinto muito por você também ter passado por esse momento tão difícil. Desculpa. Obrigada pela confiança."

Aline aproveitou para mandar um recado para Jeniffer: "Eu desejo que você siga na sua carreira e que você consiga. Eu não desejo o seu mal". Jennifer, então, disparou: "Você está cobrando de mim um pronunciamento e você tem que cobrar é da outra pessoa. Eu não pedi para gravarem vídeo meu e jogar na internet... Não era eu quem tinha que fazer um pronunciamento. Eu não pedi para ser gravada, a pessoa que gravou é quem você devia pedir um pronunciamento, não é de mim", finalizou Jenniffer.

Para não continuar a discussão, Gimenez deu um basta e encerrou o programa.

Entenda a polêmica

Na semana passada viralizou um vídeo de uma mulher sendo filmada em um avião por não ceder seu lugar a uma criança que estava chorando. O assento ficava ao lado da janela. A postagem, inicialmente feita como crítica à postura da passageira Jennifer Castro, virou um rebuliço na internet com opiniões até de especialistas em direito, psicólogos, mães, influencers e viajantes.

Em entrevista ao Fantástico, Jeniffer, afirmou que foi xingada "várias vezes" pela mulher que gravou o vídeo, Eluciana Cardoso. Ela, então, afirmou ter perdido "totalmente o controle" e disse estar arrependida de ter gravado. Ela pontuou ter cometido um erro e pediu desculpas para Jeniffer e para Aline Rizzo, a mãe da criança.

Já Aline afirmou ter sofrido "ameaças, xingamentos, críticas e até [falaram] que eu deveria jogar meu filho da janela do avião". Com toda a polêmica, Jeniffer tornou-se celebridade instantânea nas redes sociais e já soma mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram.