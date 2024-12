Inmet emite alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h no Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas em ao menos 14 Estados brasileiros das regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. A previsão é válida para esta sexta-feira, 13, podendo ser atualizada a qualquer momento.

Conforme o instituto, a expectativa é de chuva de até 50 mm/h e ventos intensos com velocidade de até 60 quilômetros por hora.

Veja os Estados afetados:

- Acre

- Amazonas

- Roraima

- Rondônia

- Mato Grosso

- Pará

- Amapá

- Goiás

- Tocantis

- Maranhão

- Ceará

- Piauí

- Bahia

- Minas Gerais

Cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo deve registrar chuvas mais intensas no sábado, 14, de acordo com previsão da Meteoblue. Nesta sexta-feira, a expectativa é de garoa à noite. Precipitações menores também estão previstas para domingo, 15, e segunda-feira, 16.

No sábado, de acordo com a Meteoblue, a máxima será de 23ºC. No domingo, e na segunda-feira, os termômetros devem atingir 26ºC e 27ºC, respectivamente.

Recomendações

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).