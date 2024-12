Empresário de Maiara e Maraísa sofre acidente de carro em Goiás

O empresário Wander Oliveira, responsável pela carreira da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, sofreu um acidente de carro nesta quinta-feira, 12, na BR-060, em Abadiânia, Goiás. O dono da gravadora WorkShow sofreu fraturas na coluna e na lombar e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Em comunicado, a assessoria de imprensa da gravadora confirmou que o procedimento médico foi bem-sucedido e que Oliveira apresenta um quadro estável.

"Wander estava sozinho no veículo e deu entrada no hospital consciente. A cirurgia foi bem-sucedida, e seguimos confiantes em sua recuperação. Agradecemos pelo carinho de todos", afirmou a gravadora na nota.

Além de Maiara e Maraísa, Oliveira também é o responsável pela carreira de outros sertanejos de sucesso como a dupla Hugo e Guilherme e o cantor Tierry. Um dos grandes nomes dos bastidores do sertanejo, Wander já foi de empresário Henrique e Juliano e de Zé Neto e Cristiano.

Sua maior cliente, no entanto, era Marília Mendonça. O empresário foi um dos responsáveis pela criação do projeto As Patroas, que reuniu a dupla Maiara e Maraísa com Marília.