Tarcísio e Derrite pedem que novos oficiais da PM impeçam 'desvios de conduta'

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL), pediram nesta sexta-feira, 13, que novos oficiais da Polícia Militar de São Paulo liderem as tropas com base na legalidade, garantam o cumprimento dos procedimentos operacionais ensinados e impeçam desvios de conduta de seus subordinados.

Ambos discursaram durante uma cerimônia de formatura dos oficiais realizada pela manhã na Academia Militar do Barro Branco. Tarcísio e Derrite estão acossados por uma crise na segurança pública após sucessivos casos de violência policial nas últimas semanas. O governador bancou a permanência do secretário, mas admitiu que o discurso propagado por ele e por Derrite influencia em como a tropa se comporta nas ruas e agora promete corrigir o rumo - não apenas das declarações, mas com a implementação de um pacote de medidas para a segurança pública paulista.

Na formatura, Derrite disse aos novos oficiais que o momento é delicado e que "infelizmente" uma pequena parcela da sociedade e das instituições "se incomoda com o êxito do bem contra o mal" e se esforça para "atrapalhar o combate ao crime".

"Faço questão de deixar uma mensagem clara. Os senhores estão sendo formados para liderar a nossa tropa operacional. Essa liderança deve ser pautada, acima de tudo, pela legalidade", disse o secretário. Os integrantes das forças policiais são os únicos e verdadeiros promotores de direitos humanos e cabe a nós, em posição de liderança, impedir que desvios de conduta venham macular o bom trabalho e a imagem da nossa quase bicentenária Polícia Militar", continuou.

Tarcísio, por sua vez, disse que é preciso que os oficiais transmitam aos policiais que é preciso ter profissionalismo. "Há procedimento para tudo e a gente não pode se afastar dos procedimentos. A responsabilidade é grande porque vocês têm que estar próximos dos subordinados a cada preleção, a cada briefing, a cada missão, a cada análise pós-ação. Explicar, ensinar e mostrar o caminho: o tratamento urbano com a sociedade; o tratamento duro e vigoroso com o crime", discursou o governador.

Foram ao menos sete casos em novembro com repercussão negativa sobre a atuação da PM em São Paulo. Entre eles, policiais atirando um homem de uma ponte, episódio que resultou em uma prisão e 12 agentes afastados; o assassinato de um homem atingido pelas costas após tentativa de roubo em um mercado - um PM também foi preso - e a morte de uma criança de 4 anos na Baixada Santista, que rendeu o afastamento de 7 policiais.

Como mostrou o Estadão, Tarcísio reconheceu que estava errado sobre as câmeras corporais e disse que vai ampliar o programa. Ele ainda estuda quais outras medidas tomará. O chefe do Executivo se reuniu na terça-feira, 11, com Joana Monteiro, especialista em segurança pública da FGV.

As novas ações não foram anunciadas, mas em linhas gerais o governador quer que a pasta se dedique mais na formulação de políticas públicas, preveja ações específicas para melhorar cada indicador e cobra que a Corregedoria Polícia Militar seja mais atuante.