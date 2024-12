Viih Tube compartilha fotos de Ravi na maternidade; confira

A ex-BBB Viih Tube revelou nesta sexta-feira, 13, fotos inéditas do pequeno Ravi, seu segundo filho com o também ex-BBB Eliezer, ainda na maternidade. Em um post no Instagram, a influenciadora disse "hoje que me dei conta que não compartilhei as fotos dos dias na maternidade no nascimento do nosso príncipe". Confira as fotos abaixo.

Ravi completou um mês de vida no último dia 11. Após complicações no parto, o bebê foi internado na UTI para tratar de uma condição rara ainda não identificada pelos médicos. A internação aconteceu no último dia 27.