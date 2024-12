Aeroporto de Porto Alegre anuncia conclusão de obra na pista e retomada de voos internacionais

A operadora Fraport anunciou na sexta-feira, 13, a conclusão das obras na pista do do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que retoma a operar com a extensão total. Com isso, os pousos e decolagens de voos internacionais voltam na semana que vem.

A pista, agora, volta a operar com extensão total de 3,2 mil metros. Além dela, foram recuperadas as taxiways (vias de acesso entre os pátios de aeronaves e a pista) e o terminal de passageiros, informou a Fraport.

O primeiro voo internacional deve pousar em Porto Alegre na madrugada do dia 19 de dezembro, vindo da Cidade do Panamá e operado pela Copa Airlines.

Os voos de Porto Alegre para Lima, no Peru, voltam em 2 de janeiro, e, para Santiago, no Chile, em 3 de janeiro.

A Aerolíneas Argentinas e a Sky Airlines voltam a operar em março e junho, respectivamente. Já a portuguesa TAP confirmou o retorno da rota da capital gaúcha para Lisboa, mas a data de reinício das operações ainda não foi anunciada.

O aeroporto reabriu as portas parcialmente ao tráfego comercial no final de outubro, após ficar quase seis meses fechado devido às enchentes que afetaram a capital gaúcha em maio. Cerca de 75% da pista ficou submersa, além da água ter tomado o terminal.

As enchentes que assolaram afetaram 90% do Rio Grande do Sul, causando 172 mortes e desalojando mais de meio milhão de pessoas. Foi a maior catástrofe climática da história gaúcha e especialistas estimam que levará anos para reconstruir completamente a infraestrutura perdida e oferecer opções de moradia aos desabrigados.

Com a aceleração do aquecimento global, alertam especialistas, eventos climáticos extremos como esse ficarão cada vez mais frequentes e intensos.