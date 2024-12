MP instaura inquérito para apurar desabamento em obra da Linha 6-Laranja do Metrô de SP

O Ministério Público de São Paulo instaurou na sexta-feira, 13, um inquérito para apurar as circunstâncias do desabamento no canteiro de obras da futura estação Bela Vista, da Linha 6 - Laranja do Metrô. O acidente ocorreu no início da tarde da quinta-feira, 12, e abriu uma cratera no local. Não houve vítimas.

Segundo nota divulgada pelo MP, o procedimento vai levantar causas, responsáveis e eventual omissão na fiscalização do empreendimento.

A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital quer saber quais providências já foram adotadas pela concessionária Linha Uni e qual construtora estava à frente das obras.

Ainda no âmbito do inquérito, a Promotoria deu o prazo de dez dias para que o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) envie cópia do contrato da Parceria Público-Privada celebrada para a construção da Linha 6 - Laranja e de todos os relatórios de fiscalização, além de informações sobre medidas voltadas a encontrar as razões do incidente e sobre eventuais medidas administrativas adotadas em relação à concessionária.

Passagem do tatuzão

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o solapamento do solo ocorreu por conta da passagem do tatuzão, nome dado à máquina tuneladora usada para perfurar túneis.

"Durante a vistoria, foi constatado solapamento parcial do solo devido a passagem do tatuzão. Não houve vítimas. Os agentes também vistoriaram o imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, 664, e não foi identificado risco da estrutura", disse, em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

A LinhaUni, concessionária responsável pela obra, não informou quando que o buraco deverá ser fechado.

Em nota, a empresa disse que as causas ainda são investigadas e alega o problema não gerou danos à terceiros. "De acordo com o plano de contingência do projeto, toda a área estava isolada e o imóvel afetado já se encontrava também isolado e escorado para mitigar eventuais outros danos. A empresa está investigando as razões da intercorrência, mas esclarece que a situação está estabilizada. O cronograma de obras não foi afetado e tanto o túnel quanto a tuneladora não foram impactados."

Nas redes sociais, moradores da região relataram falta de água após o problema. Em nota, a Sabep confirma que as obras da Linha 6 do Metrô danificaram redes de pequeno porte de água e esgoto no bairro da Bela Vista. Na tarde da sexta, porém, segundo a companhia, o fornecimento já tinha sido normalizado.

Universidades

A futura Linha 6-Laranja do Metrô tem 15 estações previstas, entre a Brasilândia (zona norte) e São Joaquim (região central).

O governo prevê a entrega da primeira etapa em outubro de 2027, mas, como as obras tiveram atraso de mais mil dias, a conclusão pode ficar para 2028.

O cálculo do atraso é contado a partir de 2025, prazo dado para a entrega ainda pela gestão João Doria (então no PSDB), em 2020.

A Linha 6 ganhou o apelido de "Linha das Universidades". Pelo trajeto original, ela vai passar perto de ao menos sete instituições de ensino: Centro Universitário São Camilo, PUC-SP, FMU, FAAP, Mackenzie, Unip e Uninove.