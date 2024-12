Acusada de liderar esquema de extorsão ostenta na internet: 'Gosto dessa vida cara'

prender dois integrantes do grupo, mas Rayene, apontada como a mentora, não foi localizada.



Com mais de 5 mil seguidores no Instagram, Rayene se apresenta como criadora de conteúdo e especialista em maquiagem. Seu perfil conta com vídeos de transições de maquiagem, imagens de passeios e registros de viagens glamorosas. Em uma das publicações, Rayene aparece de biquíni em um jet ski e escreve: "Gosto muito dessa vida cara". Em outro post, ela fez uma reflexão: "Eu poderia reclamar da rotina cansativa que eu tinha! Mas um ano atrás eu daria de tudo pra ter a vida que tenho hoje! Não desista dos seus sonhos". Rio - Rayene Carla Reis Lima, foragida da Justiça por liderar um esquema de extorsão que vitimou mais de 30 pessoas, ostenta uma vida de luxo repleta de viagens, festas e passeios de barco nas redes sociais. Na última sexta-feira (13), a polícia conseguiu, mas Rayene, apontada como a mentora, não foi localizada.

O esquema liderado por Rayene e seu grupo funcionava a partir de perfis falsos de garotas de programa. Uma mulher, representando a suposta profissional, iniciava conversas online com as vítimas, solicitando fotos íntimas e coletando dados pessoais. Antes de um encontro ser marcado, a conversa era encerrada. O esquema liderado por Rayene e seu grupo funcionava a partir de perfis falsos de garotas de programa. Uma mulher, representando a suposta profissional, iniciava conversas online com as vítimas, solicitando fotos íntimas e coletando dados pessoais. Antes de um encontro ser marcado, a conversa era encerrada.

No dia seguinte, os golpistas entravam em contato novamente, desta vez se passando por milicianos. Alegavam que a vítima havia contratado os serviços de uma falsa garota de programa e exigiam pagamento pelo serviço não realizado. Caso não pagassem, as vítimas eram ameaçadas de morte e com a divulgação das fotos íntimas nas redes sociais.



Os valores exigidos pelos golpistas variavam entre R$ 600 e R$ 3,5 mil, e o número de vítimas pode ser muito maior do que o registrado oficialmente. Muitas pessoas optam por não denunciar o crime devido à natureza constrangedora da extorsão. A polícia segue com as investigações para localizar Rayene e apurar a extensão da quadrilha.