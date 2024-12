O que Elton John gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Cantor responde

Eleito como "Ícone do Ano de 2024" pela revista Time na semana passada, o cantor Elton John deu uma longa entrevista para a publicação norte-americana e falou sobre sua carreira, sua fama e seu legado. Em determinado momento, ao ser perguntado sobre pelo que gostaria de ser lembrado, foi categórico: "Na minha lápide, tudo o que quero que diga é: 'Ele foi um ótimo pai'", disse o músico.

John, 77, é pai de Zachary, 13, e Elijah, 11, frutos da relação com o marido e produtor de cinema David Furnish, 62. Os dois tem uma união civil desde 2005 - foram um dos primeiros casais famosos a firmar tal compromisso - e estão casados desde 2014, quando o casamento gay foi legalizado no Reino Unido.

O Rocket Man, que anunciou sua aposentadoria dos palcos em 2023, está longe de ser um artista do passado. Apesar de enfrentar problemas graves de saúde - como ter perdido a visão no seu olho direito devido a uma infecção -, o artista prepara um novo álbum de canções inéditas e compôs as músicas do musical O Diabo Veste Prada que acaba de estrear na West End, em Londres.

"John está no mundo do show business há 60 anos, e em 50 deles tem sido o dono de sua carreira, excessivamente e extraordinariamente famosa. Seus triunfos, erros, forças, fraquezas, perucas e fantasias de pato têm estado em plena e permanente exibição", definiu a jornalista Belinda Luscombe, que escreveu o perfil do cantor na revista.

Ao ser perguntado sobre seu legado, John foi honesto. "Se as pessoas lembrarem que tentamos mudar o mundo, fomos gentis e tentamos ajudar as pessoas, isso seria o suficiente para mim", afirmou o cantor. "E, além disso, havia a música."