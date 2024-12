Incêndio de grandes proporções atinge Vila dos Pescadores, em Cubatão

Um incêndio de grandes proporções atingiu dezenas de moradias localizadas na Vila dos Pescadores, em Cubatão, no estado São Paulo. Não há registro de vítimas.

Ainda há divergências sobre o número de moradias atingidas: a Defesa Civil anunciou que 100 delas haviam sido danificadas pelas chamas. Já os Bombeiros falam em 20 moradias atingidas. Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da Associação Pro Esporte, Cultura e Lazer da Vila dos Pescadores, José Arnaldo dos Santos, mais conhecido como Vadinho, disse que ainda não foi possível contabilizar quantas pessoas foram atingidas, mas ele acredita que entre 80 e 100 residências tenham sofrido com o incêndio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta das 08h39 desta segunda-feira (16) no Caminho São Jorge, altura do número 3551. Cerca de 40 homens do Corpo de Bombeiros e 13 viaturas foram empenhadas para trabalhar na contenção das chamas.

A Defesa Civil informou que o fogo foi extinto por volta das 11h30 e que equipes das secretarias de Assistência Social e de Habitação do município ainda estão no local para realizar o cadastro dos moradores afetados.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

A Agência Brasil procurou a prefeitura de Cubatão para obter mais informações sobre o incêndio, e aguarda retorno.