Polícia prende em flagrante taxista com 184 cartões e 32 maquininhas

Rio - Um taxista foi preso com 184 cartões de crédito e débito em nome de diversas pessoas, além de 32 maquininhas. O caso aconteceu durante no bairro de Santo Cristo, Zona Portuária, na madrugada de sábado (14), em uma blitz da Operação Lei Seca.

De acordo com os agentes, o motorista foi abordado para realizar o teste do bafômetro, mas ele apresentou nervosismo mesmo não estando alcoolizado. O comportamento chamou a atenção dos militares, que fizeram uma revista no carro.

Taxista foi conduzido à 4ª DP (Presidente Vargas) Reprodução

Além das centenas de cartões e dezenas de maquininhas, a equipe ainda encontrou placas de outros veículos, quatro celulares e R$ 624 em dinheiro. Os agentes também verificaram que o chassi do táxi que ele dirigia era de um outro carro, de Aracaju (SE).

O taxista, que não teve a identidade revelada, foi conduzido à 4ª DP (Presidente Vargas). Posteriormente, ele acabou sendo transferido para a 5ª DP (Mem de Sá), onde permaneceu preso.

Não há informação se os cartões eram clonados ou se haviam sido roubados de seus titulares. A Polícia Civil investiga o caso.