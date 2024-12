Chuva de meteoros mais intensa do ano é registrada no céu do Nordeste

A chuva de meteoros Geminídeas foi vista na noite da última sexta-feira, 13, para sábado, 14, de diversas localidades, incluindo regiões do Nordeste do Brasil. O evento celeste foi acompanhado por integrantes da Associação Astronômica de Arcoverde, em registro feito no Sertão de Pernambuco.

Uma chuva de meteoros diferente

De acordo com a Associação Astronômica de Arcoverde, enquanto a maioria das chuvas de meteoros é gerada por detritos da passagem de cometas, no caso da Geminídeas elas são formadas por resíduos do asteroide denominado "Faetonte", que é uma rocha espacial que tem características e o comportamento de um cometa.

As Geminídeas ocorrem anualmente entre os dias 2 e 21 de dezembro, mas neste ano atingiu o seu pico na noite de quinta-feira, 12, para sexta-feira, e também de sexta para sábado, 14.

A chuva, que é reconhecida como a mais intensa do ano, deve seu nome à constelação de Gêmeos, onde está seu radiante. O radiante é o ponto no céu de onde os meteoros parecem surgir, de acordo com o observatório.

Segundo o astrônomo Marcelo de Cicco, coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional, as Geminídeas são conhecidas por sua luminosidade, intensidade, cores intensas e principalmente pela produção de bólidos (ou fireballs). No entanto, a velocidade dos meteoros, de cerca de 35 quilômetros por segundo, não favorece a formação de rastros persistentes.