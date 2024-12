Vídeo: árvore de Natal cai e mata uma pessoa em Maricá

Rio - Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas com a queda da árvore de Natal instalada na Lagoa de Araçatiba, em Maricá, na Região Metropolitana. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (16), durante um forte temporal que atingiu a cidade.

A queda foi registrada por moradores que estavam no local. As imagens mostram o momento em que a estrutura é arrancada com a força do vento, e despenca na água.

Veja o vídeo:

Árvore de Natal em Maricá despenca durante temporal



Crédito: reprodução pic.twitter.com/daGFKYgoU5 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 16, 2024

Os quartéis de Maricá e Itaipu foram acionados às 16h35. No local, os militares foram informados que três pessoas ficaram feridas e foram socorridas por populares. A Prefeitura de Maricá informou que a empresa contratada para montar a árvore estava retirando os funcionários do local no momento em que a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte, às 15h45.

"Nesse momento, os trabalhadores foram surpreendidos pela passagem de uma tempestade, com fortes ventos e muita chuva, que derrubou a estrutura em poucos segundos. Imediatamente as vítimas foram socorridas por equipes do Samu, Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria de Trânsito", diz a nota.

Um dos funcionários foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. As outras duas pessoas, socorridas no Hospital Municipa Doutor Ernesto Che Guevara, estão fora de perigo Uma delas já recebeu alta.

A inauguração da árvore flutuante iria acontecer nesta terça-feira (17), às 20h. A Enel informou que as fortes chuvas, com descargas atmosféricas e rajadas de ventos que atingiram a Região Metropolitana, impactaram o fornecimento de energia para alguns clientes de Niterói, Maricá, São Gonçalo e Magé.

"A distribuidora já acionou o seu plano de emergência e conta com reforço de equipes em campo para realizar os reparos necessários e restabelecer o serviço a todos os clientes afetados o mais rápido possível", diz a nota.