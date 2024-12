'A Fazenda': Gui, Juninho, Sacha, Sidney, Vanessa e Yuri estão na última roça do reality rural

A última roça defoi montada na noite da última segunda-feira, 16, e conta com os seis peões restantes do programa. Gui, Juninho, Nessa, Sacha, Sidney e Yuri disputam as quatro vagas na final do programa.

"Esse roçado agora vai definir os quatro finalistas da temporada", informou a apresentadora Adriane Galisteu. Os dois participantes menos votados serão eliminados na noite desta terça-feira, 17. "Esse é o momento mais importante de todos. Agora, se agarrem na fé e na sorte! No brilho e na história de vocês dentro da F16!"

No último programa, Gilsão foi eliminado com apenas 8,89% dos votos. O peão, que enfrentou sua primeira roça no reality, foi preterido por Gui Vieira, Juninho Bill e Vanessa Carvalho. Agora, A Fazenda entra em sua reta final.

Após a última roça da temporada, a atração da Record faz uma festa final que contará com o retorno de todos os peões da edição. O evento, que ocorre nesta quarta-feira, 18, será transmitido ao vivo durante o programa. Na quinta-feira, 19, a grande final acontece, com os quatro finalistas disputando os R$ 2 milhões de prêmio.

A decisão sequer foi formada, mas já há um claro favorito: Sacha Bali. O ator acumulou desafetos e polêmicas ao longo da temporada, mas tem uma grande torcida e deve se sagrar campeão de A Fazenda em 2024.