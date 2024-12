Fabiana Justus reflete sobre o ano e sua jornada contra o câncer: 'Sofrido'

Fabiana Justus usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 16, para conversar com seus seguidores sobre o ano de 2024. A influenciadora digital relembrou o momento em que recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda.

"Se alguém me dissesse naquele dia que eu estaria bem, saudável, ao lado da minha família, poderia aproveitar as celebrações, estar com as pessoas e perto dos meus filhos, do meu marido, do meu lar... Talvez isso me acalmasse um pouco naquele momento, mas não há como saber", disse.

A filha de Roberto Justus foi diagnosticada em janeiro e passou por meses de tratamento, incluindo um transplante de medula óssea. Ela disse estar emocionada em comparar os dois momentos de seu ano.

"Quando estamos vivendo o desespero e passando por momentos difíceis, não temos como saber o que nos espera, mas é preciso visualizar o futuro, acreditar e ter fé [...] O desespero que senti em janeiro, com tudo que estava por vir, o ano tão desafiador e sofrido, e agora, em dezembro, estar assim, bem."

Fabiana relembrou que estava com seu filho, Luigi, no colo, no momento do diagnóstico. "O meu mundo desabava. Sentia como se estivessem tirado o chão debaixo de mim, mal conseguia respirar, chorava de tristeza, desespero, medo e angústia", finalizou.

Na última quarta-feira, 11, a influenciadora digital comemorou bons resultados de seu exame de mielograma, que avalia a medula óssea, conseguindo diagnosticar cânceres.