Nattanzinho e Rafa Kalimann passam dia na casa da atriz

Rafa Kalimann e Nattan estão juntos. Os dois surpreenderam fãs ao postarem foto coladinhos um ao outro com direito a emoji de coração. A atriz repostou o clique, durante a festa de aniversário de seu pai, a quem o sertanejo chamou de "sogro". Ao que tudo indica, o cantor já está bem entrosado com a família de Rafa.

Os indícios de que Rafa e Nattanzinho, como é chamado pelos fãs e amigos, estão se relacionando surgiram desde que a atriz se separou do ator Allan Souza Lima, após um ano de namoro.

O sertanejo também terminou recentemente um namoro de quatro anos com a influenciadora cearense Layla Samylle. Desde então, Rafa passou a frequentar mais os shows do sertanejo.

Ela esteve na apresentação de Nattanzinho no Carnatal, evento de carnaval fora de época, em Natal, no Rio Grande do Norte, na semana passada.

Já no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2024, em novembro, Nattanzinho voltou a elogiar publicamente Kalimann, mas negou que estaria vivendo um romance com a ex-BBB.

"Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que eu namoraria ela, alguns anos atrás Ela é uma mulher incrível, inteligente, linda e simpática. Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não (está rolando), mas pode acontecer", disse ele ao colunista Lucas Pasin na ocasião.