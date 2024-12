'A verdade sobre o que aconteceu nunca foi dita', diz Alec Baldwin sobre morte em set de 'Rust'

O ator Alec Baldwin voltou a falar sobre o incidente que casou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust em 2021. Nesta terça-feira, 17, ele revelou que "há mais por vir" sobre o que aconteceu durante as filmagens. "O que está por vir agora é o meu esforço, e será um esforço bem-sucedido, para levantar e expor o que realmente aconteceu", disse Baldwin em entrevista ao podcast, apresentado pelo ator e escritor David Duchovny.

"Eu estava contra-atacando. Eu estava na defensiva. Eu estava sendo acusado. Eu estava sendo indiciado", relembrou ele sobre o período em que enfrentou o julgamento por homicídio culposo. Ele ainda alegou que todas as histórias que poderiam ter lhe beneficiado foram "suprimidas", enquanto as que lhe prejudicaram foram "ampliadas".

"A verdade sobre o que realmente aconteceu nunca foi dita", afirmou ele. Baldwin, por fim, disse que há mais a ser esclarecido nos próximos processos judiciais sobre o caso.

Em outubro de 2021, o ator disparou uma arma que matou acidentalmente Halyna Hutchins. Joel Souza, diretor de Rust, também foi ferido. Baldwin foi indiciado por homicídio culposo, mas o caso foi arquivado em julho após o Ministério Público não apresentar provas essenciais para o processo.