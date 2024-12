Guerra de facções provoca intenso tiroteio em Belford Roxo

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores das comunidades Gogó da Ema e Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, entre a madrugada e manhã desta terça-feira (18). Segundo testemunhas, o confronto foi provocado por traficantes das facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro (TCP).



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ouvir intensas rajadas de tiros na região. Além disso, criminosos armados foram flagrados circulando pelas comunidades.

Traficantes do CV entraram na Comunidade do Gogo do Bom Pastor ( TCP ) em Belford Roxo pic.twitter.com/h4B93S7o0M — FAVELA CAIU NO FACE (@favelacaiunface) December 18, 2024

EVITEM O BOM PASTOR, GOGÓ, BARRO VERMELHO, GRUTA E PRACINHA. pic.twitter.com/9VMEdTSalc — vingador  (@vingadorrj) December 18, 2024

Segundo o comando do 39º BPM (Belford Roxo), criminosos armados efetuaram disparos do Morro do Castro em direção à Comunidade Gogó da Ema e Bom Pastor. O policiamento foi intensificado na região e no momento não há informações de confronto ou feridos na região.