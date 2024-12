'A Fazenda': Gizelly Bicalho diz ter aberto boletim de ocorrência contra Luana

A advogada Gizelly Bicalho, ex-participante do reality A Fazenda, disse ter aberto um boletim de ocorrência contra a influenciadora Luana Targino, com quem enfrentou desentendimentos no reality. A declaração foi feita por Gizelly em participação no Link Podcast, da Record, nesta terça-feira, 17.

A reportagem entrou em contato com a equipe de Luana para um pronunciamento sobre o assunto, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto. Na terça, a influenciadora também participou do Link Podcast e chamou as acusações de "exagero".

"Ela não pode chegar perto de mim, eu tenho uma medida contra ela", disse Gizelly no podcast. Ela esclareceu que, na verdade, não possui uma medida protetiva contra Luana, apenas não gostaria de ficar perto da influenciadora.

A advogada afirmou que um inquérito policial será instaurado contra a ex-peoa e acusou a colega de ameaças. Questionada se não havia gravado o programa Lavação de Roupa Suja, com ex-peões do reality, ao lado da influenciadora, Gizelly respondeu: "Mas eu nem olhei na cara dela".

O que disse Luana Targino

Em participação no mesmo podcast, Luana chamou as acusações da ex-colega de "exagero". "Se ela quer me processar, fique à vontade. Eu quero saber qual argumento ela tem para me processar", disse.