Lauana Prado revela curiosidade dos bastidores de 'Amigas'

A cantora Lauana Prado revelou alguns bastidores de Amigas, especial musical da Globo que vai ao ar nesta quarta-feira, 18. À revista Quem, a sertaneja exaltou o projeto e revelou a vontade de transformá-lo em uma turnê nacional em 2025. "Estamos trabalhando para que aconteça", disse.

Com Ana Castela, Maiara e Maraisa, Simone Mendes e Lauana Prado no elenco, o programa é uma versão feminina de Amigos, especial musical da década de 1990 que reunia Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo.

"Cada uma tem uma história, uma carreira e uma competência artística. Estamos construindo um legado muito bonito e importante para o feminejo. A rivalidade vai caindo por terra quando a gente demonstra, com muita humanidade e honestidade, as relações que nós temos", afirmou Lauana. "Essa sororidade existe e é real."

Outro assunto debatido foi a falta de bebidas alcoólicas na gravação do especial. A música das artistas é conhecida por falar bastante sobre o consumo de álcool e, durante suas apresentações ao redor do Brasil, é comum que elas tomem bons drinques.

"A gente não tomou uma gota de álcool no dia e foi gostoso do mesmo jeito. Nem um uisquezinho", ela jura. "Não rolou álcool, mas está tudo certo, nos divertimos muito", confessa. "A gente não precisa efetivamente disso para fazer nosso show acontecer, mas é algo que muita gente me pergunta."