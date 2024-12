Morre Fernanda Britto, influenciadora de etiqueta, aos 64 anos

A influenciadora Fernanda Britto morreu na manhã desta quarta-feira, 18. A morte foi confirmada pela Casa de Saúde São José, onde a especialista em etiqueta estava internada desde o último dia 4, em um quadro neurológico grave. Fernanda era carioca e tinha 64 anos.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora falava de regras de etiqueta de forma leve e com humor. Com mais de 30 anos de experiência na área de protocolo e etiqueta, Fernanda oferecia ainda cursos e mentoria de elegância.

Fernanda passou mal no dia 21 de novembro, quando estava em um evento em Curitiba. Ao receber o diagnóstico de AVC, a influenciadora ficou internada na capital paranaense, acompanhada de sua irmã, Martha, e depois transferida, via UTI aérea, para o Rio de Janeiro, onde morreu na manhã desta quarta.