Gripe aviária: paciente na Louisiana é o primeiro caso grave nos EUA, dizem autoridades

Uma pessoa na Louisiana apresentou os primeiros sintomas graves causados por gripe aviária nos Estados Unidos, disseram autoridades de saúde nesta quarta-feira, 18. O paciente teve contato com aves doentes e mortas em criações domésticas, informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Representantes do órgão não detalharam imediatamente os sintomas da pessoa.

Casos anteriores nos EUA foram leves, e a grande maioria ocorreu entre trabalhadores rurais expostos a aves ou vacas leiteiras infectadas.

Neste ano, foram relatados mais de 60 casos de gripe aviária em humanos, mais da metade deles na Califórnia. Em dois casos - um adulto no Missouri e uma criança na Califórnia -, autoridades de saúde ainda não determinaram como a infecção ocorreu.

Segundo o CDC, o caso da Louisiana é o primeiro relacionado a uma criação doméstica de aves. O paciente do Missouri também foi hospitalizado, mas por outros motivos além da infecção por gripe aviária. O caso da Louisiana é diferente porque a hospitalização foi causada pelos sintomas da gripe aviária, explicaram as autoridades do CDC.

No mês passado, autoridades do Canadá relataram que um adolescente na província de Colúmbia Britânica foi hospitalizado com sintomas graves de gripe aviária.

Autoridades de saúde afirmam que a gripe aviária ainda é principalmente uma questão de saúde animal, e que o risco para o público em geral permanece baixo. Não há registro de transmissão do vírus de pessoa para pessoa.