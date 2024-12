Eliezer acusa funcionário de desviar dinheiro durante internação de Ravi

Eliezer usou suas redes sociais para afirmar que ele e a mulher, Viih Tube, tomaram um golpe financeiro dentro de suas próprias empresas. O desvio de dinheiro teria acontecido enquanto Ravi, filho caçula do casal, estava internado por causa de enterocolite.

"Descobrimos que uma pessoa do nosso financeiro aproveitou toda essa situação e estava desviando porque sabia que não estávamos acompanhando as transações das três empresas. Aproveitou tudo isso para desviar dinheiro para a conta dela. Desviou um valor muito grande nos 19 dias que Ravi ficou internado", disse Eliezer, em post nas redes sociais.

O influenciador digital ainda disse que descobriu o golpe após fazer orações pela saúde do filho. Enquanto ouvia a música gospel A Casa é Sua, de Gabriel Henrique, ele se atentou à letra.

"E tinha outro detalhe: em uma parte da música fala assim: 'Eu deixo a sujeira e deixo limpo'. Deus age, não manda recado e age rápido. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre."

Ravi nasceu no dia 11 de novembro e completou seu primeiro mês de vida no hospital. Ele foi internado no dia 25 de novembro e teve alta no último sábado, 14. Além do recém-nascido, Viih Tube e Eliezer são pais de Lua, de um ano.