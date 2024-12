Incêndio atinge comunidade no Bom Retiro na capital paulista

Um depósito de material reciclável e cinco moradias da comunidade do Gato Preto, no Bom Retiro, região central da cidade de São Paulo, foram atingidos na manhã desta quinta-feira (19). Segundo o Corpo de bombeiros, não há registro de vítimas.

As informações dos bombeiros dão conta que o fogo estava concentrado na altura do número 5.000 da Avenida Presidente Castelo Branco, às margens da Marginal do Tietê, na divisa com a zona norte paulistana.

Pelo menos 12 equipes dos bombeiros foram deslocadas para o local para tentar controlar as chamas na favela. A Defesa Civil e a Enel também foram acionadas.