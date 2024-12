Parque do Ibirapuera reduz espetáculo das águas; entenda o motivo

O espetáculo das águas do Natal do Parque do Ibirapuera, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, está sendo apresentado com recursos reduzidos devido ao baixo nível de água do lago, impactado por mudanças climáticas.

"Com as chuvas esperadas para o mês de dezembro, a retomada da apresentação em sua forma completa será anunciada nos canais oficiais da Urbia Parques", afirmou por meio de comunicado feito nas redes sociais.

- Shows na fonte multimídia do lago: diariamente - às 19h30, 20h30 e 21h30. A apresentação vai até 5 de janeiro.

Em nota, a concessionária que administra o parque disse que a árvore e toda a decoração do parque, bem como a Vila de Natal, continuam funcionando normalmente.

A expectativa deste ano é receber mais de 2,5 milhões de pessoas até o dia 5 de janeiro, data em que as celebrações se encerram.