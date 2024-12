Eliana relembra morte do pai e analisa 2024: 'Ele não viu minhas estreias'

Nesta quarta-feira, 19, o programa Encontro recebeu a apresentadora Eliana. Na conversa com Patrícia Poeta, Eliana fez um balanço de 2024, marcado pela mudança para a Globo, depois de 15 anos de SBT, e pela morte do pai.

Ela disse que o ano que está acabando foi de "ousadia profissional" e agradeceu a oportunidade na TV carioca. "Sou muito grata por todas as oportunidades. Depois dos 50 anos fazer uma transição dessa é um privilégio, muito especial ter podido fazer essa transição e continuar me comunicando, o que é o que mais amo fazer, independentemente do programa", afirmou a apresentadora do Saia Justa, exibido pelo GNT.

Ela lembrou também da morte do pai, José Bezerra, que faleceu em março, aos 92 anos, em decorrência de um AVC.

Emocionada, ela disse que esse episódio foi difícil. "Ele deixou muito em mim, muitos ensinamentos. Ele não viu minhas estreias, mas...", disse com a voz embargada.

Eliana no Especial de Natal

A apresentadora aproveitou a ida ao programa de Patrícia Poeta para dar um spoiler da sua participação no especial de Natal do The Masked Singer Brasil. No palco da atração, ela vai cantar a música gospel Ninguém Explica Deus, ao lado do cantor Daniel. O programa vai ao ar no próximo domingo, 22.

Em 2025, Eliana comandará a quinta temporada do reality show que estreia no dia 12 de janeiro.