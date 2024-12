Após negar alvará, Prefeitura de SP libera festival gospel no Allianz Parque

Depois de negar o alvará por falta de documentos, a Prefeitura de São Paulo liberou a realização do festival de música gospel Vira Brasil 2025, programado para a noite de 31 de dezembro, no Allianz Parque, na zona oeste da capital. Entretanto, a validade do alvará está condicionada à decisão judicial que estará vigente na data.

O evento é organizado pela Igreja Batista da Lagoinha de Alphaville e, para participar, os preços vão de R$ 75 a R$ 3,5 mil. A previsão dos organizadores é de um público de 40 mil pessoas. A reportagem entrou em contato com a Igreja Batista da Lagoinha e não obteve retorno no prazo estipulado. Também entrou em contato com a gestora do Allianz Parque e aguarda retorno.

Associações de moradores dos bairros Água Branca, Pacaembu, Perdizes, Pompeia e Sumaré acionaram a Prefeitura na segunda-feira, 9, para que não autorizasse o evento devido ao potencial de barulho que poderia infringir o Programa de Silêncio Urbano (Psiu).

A decisão inicial da Prefeitura levou em conta um despacho do Tribunal de Justiça de São Paulo que determina o fechamento do Allianz Parque a partir do dia 23 de dezembro.

Nesta quinta-feira, 19, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento informou que, após o indeferimento, houve um pedido de reconsideração e o interessado apresentou a documentação necessária. Na solicitação, a igreja alegou que o evento estava programado e com as contratações efetivadas antes da decisão judicial.

Durante o período de indefinição sobre o alvará, a igreja manteve a programação do Vira Brasil em suas redes sociais. A expectativa é de levar ao menos 40 mil pessoas para o estádio do Palmeiras. O evento, anunciado como "uma virada cristã como nunca antes", está previsto para começar às 17 horas. Entre as atrações nacionais e estrangeiras estão Tiffany Hudson, Ana Nóbrega, Eli Soares, Alpha Music, Banda Morada, Richard Gordon, FHOP, Victor Hugo e Camila Vieira

Na página do Vira Brasil, 32,6 mil pessoas confirmaram presença. Os ingressos para as arquibancadas superior e inferior estavam esgotados. A organização alugou espaços em shoppings próximos para estacionamento e oferece um serviço de transfer para os interessados em ir ao evento sem carro.

Os artistas e pastores da igreja também usam as redes sociais para conclamar o público. "Deus já está movendo algo poderoso e o Vira Brasil promete ser um marco histórico na nossa geração. Essa virada de ano não será só incrível, será sobrenatural", diz postagem na página oficial da organização.

A Igreja Batista da Lagoinha (IBL) surgiu em 1957, em Belo Horizonte (MG), tornando-se conhecida através do grupo de música gospel 'Diante do Trono', de Ana Paula Valadão. A cantora é filha de Márcio Roberto Vieira Valadão, que impulsionou a igreja, tornando-a influente no país.

Os cultos são marcados por superproduções transmitidas via internet. Atualmente, segundo informa em seu site oficial, a IBL conta com mais de 600 unidades no Brasil e no mundo, especialmente nos Estados Unidos.