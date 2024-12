Filho de John Lennon é diagnosticado com câncer e passa por cirurgia de emergência

Julian Lennon, filho de John Lennon, usou suas redes sociais para contar que descobriu um câncer de pele. Na publicação feita na última quarta-feira, 18, o cantor e compositor explicou que passou por uma cirurgia para retirar um melanoma, tumor na pele que deixa uma cor escura na região em que se encontra.

Ele já havia enfrentado um câncer de pele alguns anos atrás. Em seu relato, Julian disse que viajou a Los Angeles, nos Estados Unidos, a trabalho e aproveitou para se consultar com o oncologista que o atendeu da primeira vez. "Foi ele que diagnosticou e operou meu câncer de pele e, literalmente, salvou minha vida, escreveu.

Após sair de uma entrevista, o músico recebeu uma ligação urgente do médico. "Tinha sinais de câncer de pele em dois locais, no meu ombro e no antebraço, um deles era um melanoma e precisava ser operado o mais rápido possível."

Ele garantiu que a cirurgia foi um sucesso, mas que ainda espera o resultado da biópsia, que pode ser disponibilizado até o Natal. "Em vez de ir para casa montar minha árvore de Natal e terminar o ano tranquilamente relaxando em casa, voei de volta para Los Angeles e passei por uma cirurgia na qual passaram horas me operando e limpando a região", disse.