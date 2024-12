Isabel Veloso desabafa sobre a gravidez: 'Não é marketing'

Isabel Veloso usou suas redes sociais para atualizar seus seguidores sobre seu quadro de saúde atual. A influenciadora digital foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em janeiro de 2021 e está grávida de seu primeiro filho, que se chamará Arthur.

Nesta quarta-feira, 19, ela revelou que não tem condições de levar a gestação até o final. Isabel está prestes a entrar no sétimo mês de gravidez. "A mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final, devido à quimioterapia que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões", explicou.

Seguidores ainda perguntaram se o bebê precisará ficar em uma incubadora por nascer prematuro. "Se ele nascer com o peso exato, estiver estável e respirando bem, ele fica no quarto comigo, mas, em últimos casos, pode precisar, sim, por ele ser prematuro", esclareceu.

Ela e o marido, Lucas Borbas, já marcaram a data de internação para a cesárea mas não compartilharam o dia exato nas redes sociais, atitude que foi criticada por seguidores.

"Não é suspense, é minha família, minha segurança. Vamos passar por um momento delicado, e eu quero estar bem para lidar com tudo, e o Arthur precisa de mim mais do que qualquer coisa. Minha gravidez não é marketing, é uma vida e essa vida precisa de mim. Vou mostrar o Arthur somente quando eu me sentir a vontade e estiver tudo bem conosco."