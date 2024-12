Novo Nordisk frustra expectativas com nova vacina experimental contra obesidade

Um tratamento experimental antiobesidade da Novo Nordisk ajudou pacientes a perder menos de um quarto do peso corporal em um novo estudo, não atingindo as expectativas da empresa e fazendo suas ações despencarem.

O estudo altamente antecipado mostrou que uma combinação de dois medicamentos chamada CagriSema ajudou as pessoas a perder 22,7% do peso, em média, após tomar a injeção semanal por mais de um ano, enquanto aqueles que tomaram um placebo perderam 2,3%.

O resultado fica aquém da perda de peso de 25% que a Novo Nordisk esperava e prejudica as chances da vacina experimental de se tornar o próximo medicamento de sucesso da empresa depois do Ozempic e do Wegovy. Fonte: Dow Jones Newswires.