Chuva em SP faz cidade entrar em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção no início da tarde desta sexta-feira, 10, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. As chuvas vieram acompanhadas por forte ventania. O trânsito também ficou congestionado por razão do temporal.

Conforme o órgão municipal, as áreas de instabilidade se formaram por causa da aproximação de uma frente fria. "Há potencial para precipitação de moderada a forte intensidade, que virão acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e queda eventual de granizo. Este cenário aumenta o potencial para a formação de alagamentos, quedas de árvores e transbordamento de rios e córregos da capital e região metropolitana de São Paulo", afirma o CGE.

As precipitações devem ser mais intensas também no sábado, 21, assim como na quarta-feira, 25, dia de Natal. Com isso, as temperaturas também devem ficar mais amenas.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também disse que um temporal provocou quedas de várias árvores em Várzea Paulista, na tarde desta sexta-feira. O caso mais grave foi na Avenida das Lélias, no Jardim Bahia, onde uma árvore caiu sobre fiação energizada. A Defesa Civil interditou a via e acionou equipes da companhia CPFL para a realização de serviço de manutenção no local.

Trânsito na cidade de SP

As chuvas também trouxeram impactos no trânsito da capital paulista. No início da tarde, havia 162 quilômetros de congestionamento na zona oeste. São 145 quilômetros de lentidão na zona leste, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Na zona sul, são 129 quilômetros de congestionamento.

Conforme o monitoramento, os menores índices de lentidão estão no centro e na zona norte, com 49 e 100 quilômetros de lentidão respectivamente.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.