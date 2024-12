Eli Lilly recebe aval nos EUA para uso do Zepbound para apneia obstrutiva

A Eli Lilly recebeu o aval da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla inglês) para o uso do Zepbound como o primeiro e único medicamento de prescrição para adultos com apneia obstrutiva do sono moderada a grave e obesidade.

Em comunicado, a companhia farmacêutica afirmou que o Zepbound pode ajudar adultos a melhorar seu distúrbio do sono. A apneia obstrutiva é um distúrbio respiratório relacionado ao sono, caracterizado por colapsos completos ou parciais das vias aéreas superiores durante o sono, o que pode levar a pausas na respiração (apneia) ou respiração superficial (hipopneia) e uma diminuição potencial na saturação de oxigênio e/ou despertar do sono.

O Zepbound foi cerca de cinco vezes mais eficaz do que o placebo na redução de interrupções respiratórias em adultos que não estavam em terapia de pressão positiva das vias aéreas, levando a 25 interrupções respiratórias a menos por hora com o Zepbound e cinco com o placebo.

Além da melhora dos sintomas, os adultos que tomaram Zepbound perderam em média 18% do peso corporal, enquanto os adultos que tomaram Zepbound com terapia perderam em média 20% do peso corporal.

Perto das 19h45 (de Brasília), as ações da Eli Lilly subiam 0,91% nas transações após o fechamento da sessão da Bolsa de Nova York, depois de um ganho de 1,35% no pregão regular.